السويد ترصد أعلى حصيلة وفيات منذ 150 عاما

2020/08/21 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..رصدت السويد أعلى حصيلة وفيات خلال ستة أشهر على أراضيها للمرة الأولى منذ 150 عاما، مع تسجيلها 4500 حالة وفاة حتى يونيو، مرتبطة بالعدوى الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 51405 وفيات، وفقا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.وعلى عكس عديد من الدول، لم تفرض السويد منذ بداية أزمة كورونا إغلاقات […]

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