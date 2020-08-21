اليوم.. اشبيلية وانتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي

2020/08/21 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تختتم مسابقة الدوري الأوروبي مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي إشبيلية الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "راين إينرجي ستاديون" بمدينة كولن الألمانية.

وتنطلق مباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم بين إشبيلية ضد الإنتر في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت بغداد المحلي، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1 .

ونجح الفريق الأندلسي في تخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 وفوز العملاق الإيطالي على شاختار دونيتسك الأوكراني 5-0 في مباريات الدور نصف النهائي الدور الأوروبي.

وقال أنطونيو كونتي مدرب الإنتر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "ستكون مباراة صعبة، نحن نلعب مع الفريق الأكثر خبرة والذي فاز بأكبر عدد من الألقاب على مدار العقد الماضي من هذه المسابقة".

وأضاف: "علينا أن نكون منتبهين، ولكن أيضًا نلعب لعبتنا بحماس وشجاعة كبيرين، كما فعلنا حتى الآن، إنه نهائي ولا يصل إلى النهائي سوى أفضل الفرق، لذلك علينا أن نظهر على أرض الملعب أننا الأفضل إذا أردنا هذه الكأس".

وتابع: "علينا اللعب مع الرغبة في الفوز وإعادة الكأس إلى إيطاليا والإنتر، وسيكون لدى إشبيلية نفس الفكرة، لذلك علينا أن نظهر أننا الفريق الأفضل".

ويبحث الإنتر عن اللقب الرابع في تاريخه بالبطولة بعدما توج بالكأس تحت مسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات في الوقت الذي يمتلك فيه إشبيلية الرقم القياسى في التتويج بالبطولة وأحرز اللقب 5 مرات سابقة مقسمة بين البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) ومسماها الحالي (الدوري الأوروبي.

وينهي المدرب جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد، غدا موسمه الأول مع إشبيلية الذي أنهى الموسم المحلي في المركز الرابع بالدوري الإسباني.

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