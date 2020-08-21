كردستان يعلن اعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري اربيل والسليمانية وتخفيف اجراءات كورونا

2020/08/21 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، الجمعة، تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

وذكر بيان للداخلية "توكل لإدارة المحافظات وبقية المدن أتخاذ اللازم، "تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة، تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة مع المحافظات العراقية، تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات العراقية، تنظيم تنقل البعثات الدبلوماسية والأممية والقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات العراقية".

وبالنسبة للحركة في المعابر الحدودية "برويزخان، سرزيري، بن، تويله، بشته، شوشمه"، أبقت وزارة داخلية الإقليم على إغلاقها أمام السياح، وإتاحتها حصراً للحركة التجارية، مع فتح المعابر "باشماخ، حاج عمران"، أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة.

وقررت الداخلية، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري اربيل ، والسليمانية، ،حركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية وفق التعليمات الصحية،

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