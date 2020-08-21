روسيا.. نحو 4900 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة

2020/08/21 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، تسجيل 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أن "حصيلة الإصابات الكلية في روسيا، ارتفعت إلى 946976، فيما توفي 16189 شخصا منذ بدء تفشي الوباء".

وأشار إلى أن "90 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصا ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 761330".

وأوضح، أن "26.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض"، لتكون روسيا قد سجلت تراجعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، الجمعة، تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

وذكر بيان للداخلية "توكل لإدارة المحافظات وبقية المدن أتخاذ اللازم، "تسهيل حركة التنقل بين المحافظات وا

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، إن نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-v" قد تغيرت.

وأضاف ديميترييف في تصريح صحفي: "لقد رأينا تغييرا كبير

بغداد اليوم- متابعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة،إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.



ولليوم الخامس على

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