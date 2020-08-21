2020/08/21 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب العكيلي لـ/ نينا/ : جمع تواقيع لتقدبم شكوى امام القضاء ضد اتفاق بغداد ..اربيل بشأن ارسال الاموال الى حكومة كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب العكيلي لـ/ نينا/ : جمع تواقيع لتقدبم شكوى امام القضاء ضد اتفاق بغداد ..اربيل بشأن ارسال الاموال الى حكومة كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب العكيلي لـ/ نينا/ : جمع تواقيع لتقدبم شكوى امام القضاء ضد اتفاق بغداد ..اربيل بشأن ارسال الاموال الى حكومة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).