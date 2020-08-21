محللون: الكاظمي قاد حوارا متوازنا في واشنطن وطهران من منطلق مصلحة العراق وسيادته

2020/08/21 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلل مراقبون للشأن السياسي العراقي زيارتي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن وطهران، مستنتجين أن رئيس الحكومة قاد حوارا متوازنا بين العاصمتين من منطلق مصلحة العراق وسيادته.

ورأى المحللون أن تعامل الكاظمي مع الجهات الإقليمية والدولية في زياراته الخارجية وفق مبدأ “أصدقاء لا اتباع” تؤكد ما طرحه رئيس الحكومة أن العراق بعيد عن سياسة المحاور.

وخرج المحللون الا أن التوازن في العلاقات يخدم العراق في الخروج من دائرة الاتهام بالانتماء إلى جهات إقليمية خصوصا في عهد الحكومة الحالية التي تنظر لجميع الأطراف من منظور واحد.

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