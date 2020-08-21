الصحة توجه نداءً للمواطنين: لا نتحمل المزيد من الاصابات بكورونا

2020/08/21 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الجمعة، رسالة تحذير إلى المواطنين العراقيين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بأن البنى التحتية للمؤسسة الصحية لا تتحمل مزيد من الاصابات.





وقال الجميلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من المؤسسات الصحية المتطورة في العالم انهارت أمام هذا الوباء، وهناك الكثير من الدول التي التزم مواطنيها بإجراءات الوقاية سجلت أعداد قليلة من الاصابات والوفيات حتى الان".





وأضاف أن "وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت الكثير من القرارات التي تهدف إلى منع تفاقم انتشار الفيروس لكن للأسف الشديد لم نلاحظ هناك التزام تام من قبل المواطنين".





وأكد أن "المؤسسة الصحية في العراق في مشكلة، والبنى التحتية لا تتحمل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من الأعداد التي تسجل الآن، لذا على المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الخميس (20 آب 2020)، تسجيل 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و87 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف محافظات العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (23268) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1368727)".

وأضاف البيان، أن "الصحة سجلت هذا اليوم (2831) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 343، وبغداد / الكرخ 230، ومدينة الطب 81، والنجف الأشرف 190، والسليمانية 136، وأربيل 218، وكربلاء 330، وكركوك 56، وديالى 91، وواسط133، والبصرة 317، وميسان 95، وبابل 121، والديوانية 104، وذي قار 140، والأنبار 66، ونينوى 174، وصلاح الدين 6".

ولفت البيان إلى أن "الإصابات الجديدة المسجلة اليوم هي: 3995 حالة، وموزعة كما يلي: بغداد الرصافة 523، وبغداد الكرخ 189، ومدينة الطب 124، والنجف 157، والسليمانية 159، وأربيل 181، ودهوك 143، وكربلاء 278، وكركوك 213، وديالى 80، وواسط 236، والبصرة 467، وميسان 145، وبابل 150، والديوانية 97، وذي قار 188، والأنبار 102، والمثنى 173، ونينوى 363، وصلاح الدين 27".

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