2020/08/21 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: لأول مرة أرى مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية

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