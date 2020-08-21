2020/08/21 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: اتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: اتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).