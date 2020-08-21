2020/08/21 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكافحة الارهاب ينعى آمر فوج استشهد اثناء مطاردة فلول داعش بجبال مكحول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكافحة الارهاب ينعى آمر فوج استشهد اثناء مطاردة فلول داعش بجبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).