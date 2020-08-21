بنك يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولار في هذا التوقيت

2020/08/21 | 12:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقع بنك UBS ارتفاع أسعار النفط وتعافٍ تدريجي للطلب في عام 2021.

وقال البنك إن “سعر خام برنت سيتم تداوله عند نحو 45 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2020”.

وأشار إلى أن أسعار النفط “سترتفع إلى 50 دولار بحلول نهاية الربع الأول من 2021”.

وتوقع البنك أن “تشهد سوق النفط عجزاً في الإمدادات في النصف الثاني من 2020 وفي 2021.

وأضاف أنه يتوقع تعافياً تدريجياً للطلب على النفط حتى نهاية العام الجاري وفي 2021.

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