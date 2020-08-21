شحنة نترات أمونيوم جديدة تهدد بكارثة أخرى

2020/08/21 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولون سنغاليون أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي كمية تعادل تلك التي سببت انفجارا هائلا في بيروت، مرسلة إلى مالي، مخزنة حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار

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