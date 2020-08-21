الكاظمي: لأول مرة أرى مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة

2020/08/21 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بـ “المهم والناجح”، مؤكداً الاتفاق مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق.وقال الكاظمي في تصريحات اوردتها الوكالة الرسمية، ان “لقاؤنا مع ترامب مهم وناجح”، موضحاً “اتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق”.واكد الكاظمي “اتفقنا على وضع فريق …

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