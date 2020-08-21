2020/08/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي الوطنية اللاوطنية: ثورة أكتوبرالثانية/3عبدالاميرالركابي عاش العراق مابعرف بتاريخه الحديث كحالة ومسار، منطويا على استهداف رئيسي يتمحور حول فك رموز ومنطويات كينونته الازدواجيه، الامرالمطابق لنمط بنيته، وظل يحكم اليات دورات تاريخه السالفه من دون تحقق، مع استمرار هيمنه حالة التعذر والنكوص تكرارا خلال دورتين، اورثتا في الدورة الأولى السومرية البابلية الابراهيميه، المنظور التعويضي النبوي التوحيد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية اللاوطنيه: ثورة اكتوبر الثانيه/3 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية اللاوطنيه: ثورة اكتوبر الثانيه/3 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).