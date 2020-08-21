رئيس الحكومة ما -قدّو فيل زادو فيلة- . - سعيد الكحل

2020/08/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي من رئيس الحكومة اتخاذ قرارات شجاعة تعيد الثقة للمواطنين في الدولة والمؤسسات الدستورية وتحرضهم على الانخراط المسؤول في الحياة السياسية العملية ، خصوصا في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة المترتبة عن اجتياح وباء كورونا التي تستوجب شجاعة القرار السياسي لإنقاذ الاقتصاد الوطني ، قرر سيادته إحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء وهيأة موازية لها لفض النزاعات ......





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