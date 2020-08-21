التوجهات النظرية والمنهجيّة في علم الاجتماع الطبي وسوسيولوجيا الأوبئة - محمد الهادي حاجي

2020/08/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهادي_حاجي التوجهات النظرية والمنهجيّة في علم الاجتماع الطبي وسوسيولوجيا الأوبئةإن الاهتمام بموضوع الأوبئة لم يعد يطرح من وجهة نظر علمية تخصصية من منظور طبي بيولوجي وعضوي إذ لم يعد الطب هو المجال الوحيد لتشخيص الأمراض والأعراض والوقاية والعلاج ويمكن القول أنه ومنذ خمسينيات القرن الماضي تقدمت الدراسات السوسيولوجية في مجال الصحة والمرض وأصبح لدينا ما يسمى بعلم الاجتماع الطبي ويركز على طبيعة العلاقة بي ......





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