بشرى سارة للعالقين في كردستان العراق بسبب جائحة كورونا

2020/08/21 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق، الجمعة، عن إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل السليمانية، مشيرة إلى تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ ع...

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