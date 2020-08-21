الكاظمي وترمب يتفقان على تعاون عراقي أميركي بشتى المجالات

2020/08/21 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد اللقاء الذي شهده البيت الأبيض بين رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب

ترأس الجانبان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأميركي، حيث جرى التأكيد على أن الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار.

وأشار بيان صادر عن الوفدين الى أن معاً، تمكّن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، والقوات الأمنية العراقية من تدمير خلافته المزعومة.

هذا وجدد الجانبان التزامهما طويل الأمد بالتنسيق الأمني الثنائي، لأجل بناء قدرات الجيش العراقي ولأجل مواجهة تهديدات مصالحهما المشتركة، وأن يضع أساسا لتوسيع جهود التعاون في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية.

وأضاف البيان، أن جائحة كورونا أكدت أهمية العمل معاً لبناء عراق مزدهر ومستقر، يتمكن من توفير فرص العمل والخدمات للشعب العراقي، ويعمل كقوة معززة للاستقرار في الشرق الأوسط.

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