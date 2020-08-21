2020/08/21 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يؤكدان على استمرار التعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يؤكدان على استمرار التعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).