عبوة ناسفة تستهدف عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي بغداد

2020/08/21 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن استهداف عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد”.

واضاف البيان ان “الحادث ادى الى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها”.

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