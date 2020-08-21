الرئاسة التونسية ترد على تقارير مخطط تسميم قيس سعيد

2020/08/21 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} نفت دائرة الاعلام بالرئاسة التونسية اليوم الجمعة ، ما تم تداوله من أخبار حول محاولة المس من سلامة رئيس الجمهورية قيس سعيد.





واعتبرت الرئاسة أن ما تم نشره من أخبار حول استهداف الرئيس سعيد يتنزل في خانة 'الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة'.

وكانت صحيفة {الشروق} التونسية كشفت في نشرتها الورقية الصادرة بتاريخ اليوم 21/8/ 2020، عنواناً بـ {أسرار مخطط تسميم قيس سعيد}.

وتشير الصحيفة الى ان "مخبزة {البحيرة} زودت الرئاسة بالمعلومة وكشفت العملية".

ولفتت الى ان "رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي رشوة لعامل المخبزة لتنفيذ الجريمة".

وقالت الصحيفة ان "التحقيقات متواصلة بالعملية وقد تكشف تورط سياسيين فيها".

عمار المسعودي

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