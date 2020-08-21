حادث سير مروع في السليمانية وإصابة 15 سائحاً

2020/08/21 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، حادث سير مروع اسفر عن 15 ضحية.وذكر مصدر أمني في شرطة السليمانية ان "ما لا يقل عن 15 شخصا كلهم من السياح أصيبوا بجروح في الحادث".وبين، إن "الحادث وقع إثر تصادم بين عجلتين إحداهما حافلة لنقل الركاب، والاخرى صالون على الطريق منتجع دوكان السياحي – السليمانية مما ادى الى اصابة 15 شخصا جروح سبعة منهم خطرة".واضاف المصدر، ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع جراء عدم الالتزام بالتعليمات المرورية".عمار المسعودي

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