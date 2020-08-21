أثار تفجير ’عويريج’ الذي استهدف مركبة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي (صور)

2020/08/21 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

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ناس - بغداد

نشرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، صوراً تظهر الأضرار التي خلفها تفجير بعبوة ناسفة استهدف مركبة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، عن استهداف عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 اب 2020)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الحادث أدى إلى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها".

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