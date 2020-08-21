تراجع طفيف في أسعار الفضة

2020/08/21 | 13:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت العقود الآجلة للفضة اليوم الجمعة قليلاً بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالقياس مع سلة عملات رئيسة.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم كانون الأول بنسبة طفيفة 0.2% إلى 27.24 دولار للأوقية، قبل منتصف الظهيرة بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

كما تراجع السعر الفوري للبلاتين والبلاديوم مع ارتفاع الدولار، وترقب مستجدات التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 1.01% إلى 912.32 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم 0.7% عند 2165.7 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بالقياس مقابل سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.24% إلى 93.02 نقطة.

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