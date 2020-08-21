2020/08/21 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

2248 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نعى قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، العقيد الركن هشام محمد آمر فوج مكافحة الإرهاب صلاح الدين.

وقال الساعدي في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (21 اب 2020)، "باسمي واسم منتسبي جهاز مكافحة الارهاب انعى احد ابطال معارك التحرير وهو الشهيد البطل العقيد الركن هشام محمد آمر فوج مكافحة الإرهاب صلاح الدين قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب، حيث نال شرف الشهادة صباح اليوم اثناء مطاردة فلول عصابات داعش "الارهابية" في جبال مكحول".

واضاف "نسال الله العلي القدير ان يتغمد شهيدنا بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه ورفاق دربه الصبر والسلوان"، معاهداً "الله وشعبنا وفقيدنا البطل ان نسير على طريق الخلود والشهادة واننا لن يهدأ لنا بال حتى نطهر ارض بلدنا الحبيب من هذه العصابات الارهابية الجبانة".

من جانبها كشفت خلية الاعلام الامني، ، تفاصيل مقتل امر فوج مكافحة الارهاب بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مِن أبطال فوج مكافحة الأرهاب في محافظة صلاح الدين، نفذت فجر اليوم الجمعة واجب تفتيش لأوكار وأنفاق في جبال مكحول".

واضاف البيان أنه "خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة، ادت الى استشهاد ضابط واصابة اخر ومقاتل مِن نفس القوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعاه الساعدي.. جهاز مكافحة الارهاب يفقد احد قيادييه خلال مطاردة لـ داعش (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعاه الساعدي.. جهاز مكافحة الارهاب يفقد احد قيادييه خلال مطاردة لـ داعش (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).