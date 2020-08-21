العراق: 13 قتيلاً وجريحاً حصيلة هجومين إرهابيين في بلدة الدجيل

2020/08/21 | 13:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجمات متكررة تشهدها مناطق شمال وغرب العراق رغم إعلان النصر على "داعش" (فرانس برس)أعلنت خلية الإعلام العراقي، مساء الخميس، عن حصيلة هجومين تعرضت لهما قوات عراقية في مدينة الدجيل بمحافظة صلاح الدين، أمس الأربعاء.

وأوردت الخلية في بيان أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الأربعاء، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ إبراهيم التابعة لمدينة الدجيل، شمال بغداد ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وأربعة مدنيين.

وأضافت "في الوقت ذاته خرجت قوة إلى مكان الحادث وتعرضت إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، ما أدى إلى إصابة اثنين من الشرطة وخمسة مدنيين".

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية محلية في محافظة صلاح الدين إن مدينة الدجيل والمناطق المحيطة بها تشهد، منذ ليلة الأربعاء – الخميس، إجراءات أمنية مشددة، مؤكدة لـ"العربي الجديد" نصب نقاط تفتيش والقيام بعملية جمع معلومات بهدف التعرف على هوية الأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ الهجومين.

وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، إن الهجوم الذي شهدته مدينة الدجيل بمحافظة صلاح الدين يعد الخامس من نوعه خلال العام الحالي، موضحة، في تصريح صحافي، أن هذا الهجوم تسبب بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضحت عبد المطلب أن بين القتلى والجرحى عناصر في قوات الأمن، مضيفة أن "الهجوم يحمل بصمات تنظيم داعش الإرهابي الذي لديه خلاياه النائمة، وهي من تقوم بهذه الأفعال الإجرامية في محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي".

وأشارت إلى "وجود فراغات أمنية في محيط المنطقة المستهدفة يجب الانتباه لها وتعزيز الوجود الأمني فيها"، مشددة على "ضرورة وجود حس أمني لدى سكان المنطقة في متابعة الغرباء".

وكان قائم مقام الدجيل قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي نفذوا هجومين في المدينة أحدهما بكمين منظم، والآخر بإطلاق النار من البساتين، مبينا أن الهجومين تسببا بسقوط ضحايا.

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية النصر على تنظيم "داعش"، وتحرير جميع المدن والمناطق من سيطرته، إلا أن مناطق شمال وغرب العراق لا تزال تشهد هجمات متفرقة بين الحين والآخر يتهم عناصر تنظيم "داعش" بتنفيذها.

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