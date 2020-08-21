انفجار عبوة على عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع قوات التحالف الدولي في عويريج

2020/08/21 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، انفجار عبوة على عجلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في عويريج جنوبي العاصمة بغداد".

وذكرت الخلية في بيان لها أن"الاستهداف أدى إلى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها".

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