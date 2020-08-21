جيل ما بعد أوسلو..واستعادة الطريق - رانيا لصوي

2020/08/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانيا_لصوي مفهوم الشباب الذي بات يُطلق على الحراكات الاجتماعية على اختلاف صبغاتها السياسية والأيديولوجية، كلٌ حسب توجهاته، توصيفات باتت تدخل ضمن أطر وبرامج “سلطوية” جاهزة تم تفريغها من مضامينها الحقيقية، خاصة في فلسطين – ما بعد أوسلو.سابقاً، كانت الفصائل والمركزيات الفلسطينية تحاول فرض رؤيتها على الشارع الفلسطيني، بما يتوافق مع برامجها المركزية الفكرية، يسارًا ويمينًا، معطين الأولوية للفكر وليس ل ......





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