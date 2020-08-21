2020/08/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي وصوّروا خصومهم من «بني علمان» باعتبارهم «يحاربون الدين» و«العلماء» ولا «يفقهون شيئا» فإذا بالجدل حول الشريعة، والثوابت الدينيّة، والزكاة، والمواريث..



يثبت مدى تمكّن النساء والرجال: «العلمانيات والعلمانيين» من تحليل النصوص الدينيّة وفق مقاربات متنوّعة، وفي ضوء مسار تعدّد المعاني واختلاف الوقائع وتغيّر أحوال الناس، دون ادّعاء امتلاك الحقيقة والرغبة في ضرب الوصاية على الجموع.



وكانت المفارقة أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات في مسار الانتقال الديمقراطي - امال قرامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات في مسار الانتقال الديمقراطي - امال قرامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).