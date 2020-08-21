بالصور.. هكذا جرت مراسم رفع راية الحزن في العتبة الكاظمية المقدسة

2020/08/21 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استقبلت العتبة الكاظمية المقدسة شمالي العاصمة بغداد الليلة الماضية شهر محرم الحرام برفع رايتي الحزن الأسى وإعلان الحِداد لذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه "عليهم السلام".





وشهدت العتبة المقدسة المراسم السنوية لاستبدال رايتي القبتين المباركتين للإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام" برايتي الحزن والأسى السوداوتين والتي تتزامن مع رفعها فوق قباب العتبات المقدسة العلوية والحسينية، والعسكرية والعباسية، بحضور الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة حيدر حسن الشمّري، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من خدّام الإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام"، وممثل المرجعية الدينية العُليا في مدينية الكاظمية المقدسة الشيخ حُسين آل ياسين.

وقد تعذّر توجيه دعوات المشاركة في هذه المراسم السنوية وعقد التجمعات والفعاليات الجماهيرية نظراً للظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد، وامتثالاً لتوصيات المرجعية الدينية العُليا ودعوتها في اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية والحفاظ على صحة الزائرين وسلامتهم فضلاً عن توجيهات وزارة الصحة والبيئة واقتصر البرنامج على عدد محدود مع مراعاة التباعد الوقائي الصحي.

واستهلت المراسم بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم، بعدها بدأت مراسم استبدال رايتي القبتين الشريفتين وسط أجواء يملؤها الحزن وذرف الدموع، والاستماع إلى القصائد والمراثي العزائية بمشاركة خادم الإمامين الجوادين الرادود كرار الكاظمي ومواساة النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار "عليهم السلام" بهذه المصيبة.

بعدها رفعت الأكف من جوار الإمامين الهمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد "عليهما السلام" إلى المولى العليّ القدير بتعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان "عجل الله فرجه الشريف"، وأن يتقبل من المؤمنين خالص مواساتهم وعزائهم وإحيائهم لهذه المناسبة الأليمة في ظل هذه الظروف الصحية القاهرة، وأن يشافي جميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا، وأن ينعم على الأمة الإسلامية والانسانية وبلدنا العراق وشعبه الأبي الصابر بالأمن والأمان، ويدفع عنه شرّ كلّ وباء وبلاء وابتلاء أنه سميع مُجيب.

عمار المسعودي

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