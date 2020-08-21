التعليم توجّه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

2020/08/21 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي 2021/2020.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزير وجه بتخويل الجامعات ومجالس الكليات والأقسام بالنظر والتوصية بالإعفاء من إجمالي المبلغ الكلي بنسبة تصل إلى 35% مراعاة لظروف الطلبة الاقتصادية وتخفيفا من أعباء الظرف الراهن".

وأضاف البيان، أنه "نظرا لتعديل الحدود الدنيا للأجور الدراسية للعام 2021/2020 واختلافها عن أجور السنوات السابقة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خفضت الأجور الدراسية للمستمرين بالدراسة للعام 2020/2019 بنسبة 25% من الأجور السنوية النافذة للطلبة الذين لم يشملهم تخفيض سابق أو كانوا مشمولين بنسبة أقل من 25% من سقف الأجور الدراسية السنوية".

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