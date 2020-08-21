العبادي والأعرجي: نأمل أن تشهد المرحلة الحالية تعزيزا للأمن والاستقرار

2020/08/21 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي عن أملهما بأن تشهد المرحلة الحالية تعزيزا للأمن والاستقرار في البلاد

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وضرورة تكثيف الجهود من قبل الجميع، للانتقال بالبلد الى ما يتطلع اليه المواطن العراقي، وفي جميع المجالات، من خلال التشديد على أهمية تطوير مؤسسات الدولة، لتكون أكثر قدرة على خدمة المواطن.

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