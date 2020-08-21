وزير الخارجية فؤاد حسين: سياستنا الخارجية مبنية على أساس مصلحة العراق

2020/08/21 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

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أدلى وزير الخارجيّة فؤاد حسين بتصريح عقب محادثاته مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن

حيث وصف الولايات المتحدة بالحليف القويّ بالنسبة للعراق، مبينا في الوقت نفسه أن السياسة الخارجية لحكومة الكاظمي مبنيّة على أساس مصلحة البلد، في إشارة إلى أنّ العلاقة مع إيران مبنيّة على المصالح المُشترَكة، ومنها، السياسيّة، والثقافيّة، والاقتصاديّة.

وأضاف، أن العراق يسعى دائماً إلى التعامل مع دول الجوار على وفق مبدأ المصالح المُشتركة على أن لا تتدخل في الشؤون الداخليّة، مؤكدا أنّ القرار العراقيّ من صنع العراقيين أنفسهم.

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