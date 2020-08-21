قائمة بأعلى الرياضيين أجراً : أحدهم تخطى رونالدو وميسي.. والسبب قد يكون كورونا!

2020/08/21 | 13:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يتقاضى أشهر الرياضيين حول العالم رواتب كبيرة بالتوازي مع أدائهم والعروض التي تقدم لهم الفرق أو المؤسسات الأخرى إضافة الى أنشطتهم الاقتصادية والتجارية والدعائية.

تخطى روجيه فيديرر راتب كريستيانو رونالدو او ميسي، وقد يكون السبب في ذلك الاقتطاع من الرواتب للاعبي الفرق الأوروبية نظراً لإيقاف اللعب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وحل فيديرر بالمركز الأول الأعلى أجراً بمبلغ 106 مليون دولار، متخطياً نجمي كرة القدم للمرة الأولى منذ سنوات.

في المركز الثاني، حل البليونير الأول في عالم الرياضة، كرستيانو رونالدو، حيث يتقاضى مبلغ 105 مليون دولار، والفرق ليس كبيرا بينه وبين فيديرير.

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غريمه ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، جاء في المركز الثالث بـ 104 مليون دولار.

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حل اللاعب البرازيلي نيمار في المرتبة الرابعة (95.5) مليون دولار، حيث بدأ المبلغ بالهبوط مقارنة مع المراكز الثلاثة الأولى.

المركز الخامس كان من نصيب أحد أشهر لاعبي كرة السلة لوبرون جايمس (88 مليون دولار) وهو أعلى لاعبي كرة السلة أجراً.

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