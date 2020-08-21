خارج دائرة الفعل - عدنان الصباح

2020/08/21 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح هل هي قدرات إسرائيل الخارقة أم انه العطل الدائم الذي بات مزمنا لدينا بحيث أننا نبدو دائما وكأننا مشلولي الإرادة لا حول لنا ولا قوة ومن المعيب ان نعاود التذكير دائما بهزائمنا حتى تلك التي كان يمكن لها ان تكون نصرا حولناها بغباء معيب الى هزائم أو الى محض ذكريات للتباهي ولم نتمكن على الإطلاق يوما من مراكمة شيء او البناء عليه فانتصار الكرامة تركناه خلفنا وتراجعنا الى عمان الى ان كان ما كان لنحتفل بانت ......





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