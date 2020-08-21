2020/08/21 | 13:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يُبلغ الكاظمي بالتوقيت الزمني الخاص بسحب القوات الأميركية من العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يُبلغ الكاظمي بالتوقيت الزمني الخاص بسحب القوات الأميركية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).