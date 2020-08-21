التطبيعية: تمديد عملنا مرهون بقرار فيفا

2020/08/21 | 13:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد …

اكد امين سر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، ان قرار تمديد عمل التطبيعية مرهون بقرار الاتحاد الدولي “فيفا”.

وقال فرحان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية لم تطلب تمديد عملها كام اشيع في اغلب المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أنه “في حال عدم اتمام المهمة خلال الفترة المقرر لها، سيكون الامر مرهوناً بقرار فيفا”، مشيراً على أن التطبيعية لم تتمكن من انجاز العديد من الاعمال بسبب جائحة كورونا”.

يذكر ان عمل الهيئة التطبيعية كان من المقرر ان يكون لمدة ستة اشهر، لكن المدة تمددت بسبب جائحة كورونا.



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