الكاظمي: اتفقنا على إعادة انتشار القوات الامريكية سيكون خارج العراق

2020/08/21 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الاتفاق مع الولايات المتحدة على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار “فريق فني” لإيجاد آلية الانتشار.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الكاظمي قوله، إن “لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق”، مشيراً إلى الاتفاق “على وضع فريق […]

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