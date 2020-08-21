الامن النيابية: نشاط خلايا داعش النائمة محصور في 4 مناطق بديالى

2020/08/21 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، بان نشاط خلايا داعش النائمة محصور في 4 مناطق بديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عمليات ابطال العراق العسكرية التي جرت مؤخرا كان لها تاثير ايجابي في المشهد الامني في مناطق واسعة بديالى من خلال تدمير مضافات داعش الارهابي وقتل عدد من عناصره الاجرامية”.واضاف العزاوي،انه” من خلال متابعة المشهد الامني في ديالى نرى بان نشاط خلايا داعش النائمة محدد في 4 مناطق منها زور شيخ بابا شمال شرق المحافظة مؤكدا بان العمليات الارهابية انخفضت بنسبة جيدة لكن لاتزال تسجل حضور في المشهد العام بين فترة واخرى بسبب نشاط الخلايا النائمة”.واشار العزاوي الى ان” القضاء على الخلايا النائمة يحتاج الى جهد استخباري وتنسيق بين كل التشكيلات الامنية مبينا ان امن ديالى يحتاج الى جهود دعم اضافية”.وشهدت ديالى تكرار لمسلسل الهجمات الارهابية في بعض مناطقها مؤخرا بسبب نشاط خلايا داعش النائمة

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