خطيب زاده: لن تحقق واشنطن مآربها غير الشرعية اطلاقا

2020/08/21 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان واشنطن لن تحقق مآربها غير الشرعية على الإطلاق....

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