الكاظمي: اتفقنا على وضع فريق فني لإيجاد آلية لخروج القوات الامريكية

2020/08/21 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، الاتفاق مع الولايات المتحدة على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار "فريق فني" لإيجاد آلية...

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