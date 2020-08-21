إستشهاد ضابط عراقي كبير بمحافظة صلاح الدين + صورة

2020/08/21 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد ضابط كبير في جهاز مكافحة الارهاب في العراق باشتباكات مع فلول عصابات "داعش" الارهابية في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين وسط العراق....

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