العملة الصينية تقفز لأعلى مستوى منذ 7 أشهر

2020/08/21 | 13:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع اليوان الصيني اليوم الجمعة لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الداخلية بنسبة هامشية 0.05% لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.9125 يوان بحلول الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد.

وفي وقت مبكر من التداولات، سجلت العملة الصينية 6.8960 يوان لكل دولار ليكسر حاجز 6.90 يوان لأول مرة منذ 22 كانون الثاني الماضي.

وحقق اليوان مكاسب بنحو 0.6% في الأسبوع الجاري حتى الآن، متفوقاً بذلك على مكاسب أسعار الصرف كافة للعملات الآسيوية باستثناء الين الياباني.

وتلقت العملة الدعم من خسائر الدولار الأميركي الأخيرة، حيث يتداول قرب أدنى مستوياته في غضون عامين تقريباً، ويأتي الصعود على الرغم من التوترات المتزايدة في العلاقات الأمريكية الصينية.

وعلى صعيد تعاملات العملة المحلية للصين في الخارج، فصعدت إلى مستوى 6.8935 يوان لكل دولار، وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

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