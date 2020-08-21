بلدية كربلاء تضع خطة خدمية خاصة بزيارة عاشوراء

2020/08/21 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد …

اعلنت مديرية بلدية كربلاء وضع خطة خدمية خاصة بأيام المحرم وزيارة عاشوراء.وقال مدير اعلام المديرية محمد الموسوي لـ/المعلومة/، ان “بلدية كربلاء وضعت خطة شاملة خاصة بأيام محرم وزيارة العاشر منه الحرام من خلال تكثيف الجهد البلدي وتوزيع العاملين بشكل يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أقسام البلدية بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ عامل”.واضاف الموسوي ان “الخطة ستبدأ في السابع من محرم وتستمر لغاية الحادي عشر منه، بواقع ثلاث وجبات، فيما تم تجهيز الحاويات ومستلزمات الوقاية وتوزيعها على الأقسام البلدية”، مشيرا الى تجهيز المواكب الحسينية بأكياس النفايات والقيام بحملات التوعية للتعاون مع الكوادر البلدية في الحفاظ على النظافة.

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