النزاهة : صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق

2020/08/21 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لمخالفته تعليمات العقود ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى “إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر […]

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