الانقلابيون في مالي يُفرجون عن وزير الاقتصاد وسكرتير من الرئيس المعزول

2020/08/21 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن عدداً من أعضائها التقوا الخميس الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وشخصيات أخرى معتقلة لدى المجموعة العسكرية الحاكمة، بينما كشف مسؤول من الانقلابيين إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر: “مساء أمس، توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ومعتقلين آخرين”.

من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري لوكالة فرانس برس طالباً حجب اسمه: “أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي، وسابان محمودو” السكرتير الخاص للرئيس.

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