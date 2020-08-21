2020/08/21 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

تقدم عدد من الاعبين والمدربين، بشكوى ضد نادي أربيل الرياضي، بسبب عدم تسديده 2 مليار دينار عراقي.

وقال مصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عدد من المدربين واللاعبين بشكوى الى الاتحاد الاسيوي ضد نادي اربيل لاسترداد حقوق المالية المتأخرة منذ عدة مواسم”.

وأوضح ان “نادي أربيل لتلقى الشكوى رسمياً، حيث بلغ مجموع الأموال التي تأخر في دفعها النادي 2 مليار دينار عراقي”، مبيناً ان “الاتحاد الاسيوي شدد على ضرورة دفع المستحقات في أقرب موعد”.

يشار الى ان الاتحاد الاسيوي،، طلب من الأندية العراقية و الاسيوية تعهدات كاملة بأنها غير مديونة وهذا يعني أن جميع الاندية ملزمة بالحوار و التسويات مع جميع المشتكين قبل 30 /9/2020.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوى ضد نادي أربيل بسبب عدم تسديد 2 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوى ضد نادي أربيل بسبب عدم تسديد 2 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).