عضو بالأمن النيابية: جهات تحاول ادامة نزيف الدماء في البصرة من خلال الاغتيالات

2020/08/21 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الجمعة، بأن هناك جهات تحاول العبث بأمن البصرة من خلال عمليات الاغتيال.

وذكر الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الاغتيالات موجودة في بغداد وبعض المحافظات لكنها لم تصبح ظاهرة كما موجود في البصرة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وتعاني من مشاكل متنوعة".

وأضاف، أنه "وفق القراءات للمشهد الأمني للبصرة وضمن المعطيات الراهنة، تؤكد بأن هناك جهات تحاول العبث بأمن المحافظة وادامة نزيف الدماء، مؤكدا بأن زيارة وزير الداخلية والوفد الأمني المرافق له جاءت من أجل بيان التصعيد الأخير ووضع الحلول لإيقاف مسلسل الاغتيالات واعتقال الجناة".

وشهدت محافظة البصرة، خلال شهر آب الحالي، عدد من عمليات الاغتيال، لناشطين بارزين في المجتمع، بعض هذه العمليات أسفرت عن مقتل اثنين من الناشطين ونجاة أخرين منها.

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة (21 آب 2020)، بياناً مشتركاً بشأن المباحثات العراقية الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشراكة الإستراتيجية

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس (20 آب 2020)، مرحلة الاطمئنان لتأمين الرواتب في العراق دون تعثر أو توقف.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ارتفاع اسعار النفط العالمية الى ما فوق 45

اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بيانا كشف فيه تفاصيل لقاء الاخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، "التقى الكاظمي، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

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