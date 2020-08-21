الكاظمي يتحدث عن لقاءه بترامب والاتفاقات التي وقعها العراق

2020/08/21 | 13:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المهم والناجح"، مؤكدًا أن الاتفاق مع الجانب الأمريكي كان على إعادة انتشار القوات خارج العراق.

قال الكاظمي في تصريحات اوردتها الوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، "لقاؤنا مع ترامب مهم وناجح"، موضحًا "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق".

أكد الكاظمي "اتفقنا على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج العراق"، لافتًا إلى أنه "لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، مشيرًا إلى أن "العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى".

وتابع الكاظمي "وقعنا عقدًا مهمًا ومفيدًا لعموم العراق في ما يخص النفط بمحافظة ذي قار".

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