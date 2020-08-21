شرطة بغداد تعلن اعتقال ’عصابة مسلحة’: ضبطنا ’مفتاح جوكر’

2020/08/21 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، اعتقال 4 أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات وسط العاصمة.



وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2020)، أن "فريق عمل من مركز شرطة السعدون تمكن من نصب كمين محكم والقاء القبض وبالجرم المشهود على أربعة متهمين وبحوزتهم دراجة نارية بدون مستمسكات وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة ومسدس 9 ملم مع مسدس صوتي محور".

وأضاف البيان، أن القوة ضبطت بحوزة المتهمين "بايبات وقداحات محورة وأدوات ومواد تعاطي مع مفاتيح دراجات مسروقة عدد 16 ومن ضمنها مفتاح جوكر يعمل على كافة الدراجات ويستخدم لاغراض السرقة"، مبيناً أن "المعتقلين نقلوا بصحبة المبرزات الجرمية والمواد المضبوطة إلى مركز الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وأشار البيان، إلى أن "العملية نفذت بناءً على توجيهات وزير الداخلية وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد، وبعد ورود معلومات مؤكدة من أحد المتعاونين عن تواجد مجموعة من المتهمين الذين يقومون بترويج المخدرات واستلام كميات منها وتوزيعها على الشباب".

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